Турэксперт Купин перечислил пять способов сэкономить на авиабилетах

Приближаются майские праздники и сезон отпусков, и многие россияне уже планируют будущее путешествие. Однако, по данным Росстата, цены на авиабилеты в 2024 году значительно подорожали. Разбираемся, с чем связан рост и как сэкономить на перелете.

Почему так дорого?

Средняя стоимость перелета в экономклассе существенно увеличилась в РФ в 2024 году, следует из данных Росстата. Причем если в январе рост составил 33,9% в годовом выражении, то в феврале – уже 42%, до отметки в 7 244 рубля в расчете на тысячу километров полета.

По мнению экспертов программы "Деньги 24", основной причиной подорожания стал тот факт, что авиаотрасль перестала получать государственные субсидии. Кроме того, среди других факторов:

подорожание топлива: за год его стоимость выросла почти на четверть;

повышение тарифов аэропортами на обслуживание авиакомпаний;

отсутствие рейсов в Европу, из-за чего перевозчики компенсируют потери за счет внутренних рейсов;

подорожание иностранных комплектующих для самолетов ввиду высокого курса валют.

Ранее Владимир Путин заявил, что важно не допустить чрезмерного роста цен на авиабилеты в России. При этом должны быть обеспечены качество обслуживания пассажиров и безопасность полетов, подчеркнул глава государства.

Позднее стало известно, что в 2024-м на реализацию трех традиционных программ субсидирования по состоянию на начало года выделено 25 млрд рублей. Как сообщили в Минтрансе РФ, перевозки будут осуществляться по 360 маршрутам.

Как сэкономить?

Значительно снизить стоимость перелета можно, если придерживаться нескольких правил, рассказал Москве 24 основатель и руководитель туристического агентства, эксперт туриндустрии Евгений Купин. Один из основных вариантов – брать билеты на не самую популярную дату и не самое удобное время.



Евгений Купин эксперт туриндустрии Лучше не приобретать билет на популярные даты. Например, в 2024 году майские праздники начинаются с 28 апреля. Значит, лучше запланировать вылет на 26-е или 27-е число. Обратный билет стоит выбирать по такому же принципу – улетать с отдыха на несколько дней раньше или позже выходных.

Вторая рекомендация – отказаться от популярных направлений, например, в майские праздники традиционно лидируют Турция, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Для путешествий за рубеж эксперт посоветовал рассмотреть азиатские страны, а что касается поездок по России, то, по его словам, меньшим спросом в эти даты пользуется Калининград и Владикавказ.

"Еще один способ – покупать билет на высокие даты сильно заранее. Это касается как регулярных, так и чартерных рейсов. Чем ближе дата вылета, тем выше цены", – напомнил Купин.

Также стоит смотреть предложения не только флагманских перевозчиков, но и лоукостеров – низкобюджетных авиакомпаний. Кроме того, следует изучать различные сервисы с авиабилетами и мониторить скидки в аккаунтах перевозчиков или компаний, которые отслеживают распродажи и акции, либо при необходимости пользоваться услугами турагентов, которые подберут самый оптимальный вариант, заключил эксперт.

В свою очередь, вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян советовал также отказываться от дополнительных услуг перевозчиков.

"Многие авиакомпании включают в стоимость билета разные услуги, например питание, страховку, выбор места. И билет, который стоил две тысячи рублей, вдруг начинает стоить четыре тысячи", – объяснил он.



Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств Также можно сэкономить, если брать с собой в поездку только ручную кладь. Или мой совет: никогда не брать багажный тариф заранее.

По мнению вице-президента альянса, вопрос с багажом лучше решить на месте в аэропорту. Проще говоря, оплачивать его только в том случае, если ручная кладь не прошла по габаритам.