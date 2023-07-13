Ничего лишнего: как сэкономить на покупке авиабилетов

В Минтрансе России опровергли информацию о возможном росте до 40% цен на авиабилеты по международным маршрутам. Также в ведомстве отметили, что стоимость внутренних рейсов с января по май увеличилась незначительно. Рассказываем подробности и разбираемся, как можно сэкономить на перелетах.



Рост отменяется

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Совладелец аэропорта Внуково и авиакомпании "Азимут" Виталий Ванцев в интервью РБК, которое вышло 13 июля, спрогнозировал рост стоимости авиабилетов в России на международные и внутренние авиаперевозки в 2023 году. "Думаю, что на внутренних рейсах будет рост порядка 15–20%, а на международных – до 40%", – отметил он.

По словам Ванцева, это связано с тем, что у авиакомпаний выросли в значительной степени затраты, в особенности стоимость техобслуживания. В свою очередь, в Минтрансе России опровергли возможность серьезного подорожания авиаперевозок. "Ранее опубликованная в прессе информация о возможном росте цен на перелеты до 40% не имеет под собой оснований", – подчеркнул замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.





Игорь Чалик замминистра транспорта РФ Меры государственной поддержки и сложившиеся условия на рынке авиаперевозок позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты.

По словам Чалика, с января по май этого года цена на авиабилеты по внутренним маршрутам увеличилась в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом примерно на 6,2%, что составляет 420 рублей.

"Повышение цен на авиабилеты традиционно приходится на летний период, что позволяет компенсировать недополученную прибыль "низкого" сезона. По данным оперативного мониторинга Минтранса России, аномально высоких скачков цен на перевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается", – обратил он внимание.

Вместе с тем в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что с Генпрокуратурой РФ занимаются проверкой отечественных авиаперевозчиков и аэропортов на предмет формирования стоимости на перелеты. "Ведомства проверяют формирование перевозчиками цен на авиабилеты, а также установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах", – уточнили в ФАС.

Проверки проходят в Москве, Пермском, Красноярском, Хабаровском крае и ряде других регионов. Если нарушения будут выявлены, то антимонопольная служба примет соответствующие меры.



На чем сэкономить?

У россиян есть несколько способов сэкономить на перелете. Один из них – покупать билеты на высокие даты заранее. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян. При планировании поездки необходимо учитывать высокий сезон той страны или региона, куда турист собирается отправиться.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Если вы едете, например, в Европу и там католическое Рождество, то, естественно, все билеты дорожают. Если в мусульманские страны в Курбан-байрам или какой-то другой праздник, – аналогично.

Также авиакомпании иногда устраивают различные акции. Благодаря выгодному предложению перелет может обойтись дешевле. "Но минус в том, что эти акции надо каждый раз ловить. Вы заранее не узнаете, когда будут скидки. Авиакомпания делает это внезапно", – отметил эксперт.

Еще один вариант сэкономить – отказаться от дополнительных услуг перевозчиков. "Многие авиакомпании включают в стоимость билета разные услуги, например питание, страховку, выбор места. И билет, который стоил две тысячи рублей, вдруг начинает стоить четыре тысячи рублей", – объясняет специалист.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Также можно сэкономить, если брать с собой в поездку только ручную кладь. Или мой совет: никогда не брать багажный тариф заранее.

По мнению вице-президента Альянса туристических агентств, вопрос с багажом лучше решить на месте в аэропорту. Проще говоря, оплачивать его только в том случае, если ручная кладь не прошла по габаритам.

