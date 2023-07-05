Авиационная заначка: зачем с пассажиров хотят дополнительно взимать 150–300 рублей

Минтранс рассматривает возможность ввести сбор с авиапассажиров, который пойдет в резервный фонд для поддержки самих же граждан на случай банкротства перевозчиков или экстренных отмен рейсов. Точная сумма пока неизвестна, но, предположительно, может составить не менее 150 рублей с человека. Рассказываем, как будет работать резервный фонд, и выясняем, принесет ли он реальную пользу пассажирам.



Сбор на "черный" день

В Минтрансе обсуждают идею ввести дополнительный сбор с пассажиров при покупке авиабилетов. Из этих средств создадут резервный фонд поддержки для самих же граждан на случай, если перевозчик обанкротится или рейсы будут отменены. Инициатива принадлежит корпорации "Ростех" и рассматривается еще с 2021 года. По данным СМИ, вводить систему собираются на основе единого оператора АО "Авиагарант".





пресс-служба "Ростеха" Такая инициатива действительно есть, она обсуждается, до принятия конкретных решений комментарии преждевременны.

Точная сумма сбора еще не определена – она обсуждается вместе с авиакомпаниями. Перевозчики предполагают, что пассажирам придется платить не меньше 150–300 рублей с человека. В одной из компаний заявили, что нововведение может негативно отразиться на всей отрасли. Такие опасения вызывает то, что на фоне роста стоимости перелета может произойти сокращение пассажиропотока.

В свою очередь, источник в Минтрансе пояснил, что в федеральных авиационных правилах (ФАП-82) на сегодняшний день не прописан порядок действий на случай проблем у авиаперевозчика. По его мнению, создание фонда ускорит и упростит возврат средств людям при форс-мажорах. Таким образом, пассажирам не придется ждать деньги годами. Кроме того, нововведение поможет сократить нагрузку на бюджет, если произойдет массовая отмена рейсов, как, например, было во времена пандемии, уточнил источник в Минтрансе.



Не решит глобальные проблемы?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Формирование резервного фонда не сможет решить масштабные проблемы авиакомпаний, но в некоторых ситуациях будет весьма полезно. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. По словам эксперта, при банкротстве крупнейших перевозчиков значительную часть расходов принимало на себя государство. В случае форс-мажорных обстоятельств, например пандемии, было то же самое.

"Наверно, логично, чтобы отрасль самостоятельно решала эту проблему: формировала резервный фонд, чтобы деньги, аккумулированные в нем, направлять на возврат средств, полученных от пассажиров за оплаченную, но не оказанную услугу перевозки", – рассуждает Пантелеев.





Олег Пантелеев исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Создание фонда в случае банкротства одной средней авиакомпании решит проблемы пассажиров, не прибегая к помощи государства. Но при системных сбоях отрасли, таких как были в пандемию, средств фонда будет недостаточно.

По мнению эксперта, сбор в 150–300 рублей никак не скажется на пассажиропотоке, при этом в фонде могли бы появиться "достаточно серьезные средства". "Чтобы отношение к этой инициативе в отрасли и в обществе было более позитивным, работа фонда должна быть полностью прозрачна. То есть должно быть полное понимание, где аккумулируются деньги, на какие задачи направляются и так далее", – уточнил Пантелеев.

На сегодняшний день существуют механизмы, по которым в случае банкротства авиакомпания может продать свое имущество и компенсировать затраты пассажиров. "Но специфика авиакомпаний в том, что их обязательства перед пассажирами, проданные билеты, могут быть по объему больше, чем стоимость собственных активов, поэтому средств может быть недостаточно", – пояснил эксперт.

По мнению Пантелеева, правительству гораздо важнее создавать для авиакомпаний комфортные условия, при которых риски их банкротства будут сведены к минимуму.

