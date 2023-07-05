Минтранс предложил ввести сбор для пассажиров на случай банкротства авиакомпаний

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Минтранс предложил ввести дополнительный сбор с авиапассажиров при оформлении билетов, чтобы создать резервный фонд поддержки пассажиров на случай банкротства авиакомпаний. Об этом пишет "Коммерсантъ".

В "Ростехе" подтвердили, что данная инициатива обсуждается, однако воздержались от более подробных комментариев до принятия конкретных решений.

По информации источников издания, величина сбора пока не утверждена. Как сообщили представители российских авиакомпаний, сбор может составить от 150 до 300 рублей с пассажира.

Собеседники издания заявили, что создание подобного фонда приведет к росту стоимости авиабилетов и сокращению пассажиропотока, что в конечном итоге скажется не только на бизнесе авиакомпаний, но и на авиапромышленности.

Еще один источник сообщил, что цель сбора состоит в том, чтобы пассажир получил возмещение за счет средств резервного фонда в случае отмены рейса или банкротства авиакомпании. Он добавил, что это также позволит снизить нагрузку на бюджет в ситуациях с массовыми отменами рейсов, как, например, в период пандемии COVID-19.

Тем не менее, по мнению экспертов, при массовых отменах рейсов отрасль не справится силами резервных фондов. К примеру, долг туроператоров перед клиентами за отмененные в период коронавируса рейсы составил на весну 2023 года, по разным оценкам, до 5 миллиардов рублей.

Ранее в Росавиации сообщили, что по итогам 2023 года пассажиропоток российских авиакомпаний вернется на досанкционный уровень.

До этого стало известно, что авиакомпания "Победа" открыла продажу билетов на рейсы, запланированные на период с 29 октября этого года по 30 марта 2024-го.

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