Юрист объяснил, что делать в случае потери багажа при перелете

Фото: Москва 24/Александр Авилов

При потере в аэропорту багажа в первую очередь необходимо подать заявление – как правило, чемодан возвращают в течение трех недель. Об этом Москве 24 рассказал юрист Александр Зорин.

Ранее стало известно, что в системе обработки багажа московского аэропорта "Шереметьево" произошли сбои. Как сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью компании Анна Захаренкова, 2 июля не было отправлено около 300 единиц багажа. Кроме того, в системе обработки уже был зафиксирован подобный сбой 29 июня – тогда не отправили около 800 единиц.

По словам Зорина, написать заявление об утере можно на стойке Lost and Found.

"Затем нужно заполнить акт Property Irregularity Report (PIR) для розыска вещей и попросить его копию. Она может понадобиться в случае подачи претензии к авиакомпании", – объяснил юрист, добавив, что при оформлении документов у пассажира должны быть с собой паспорт, авиабилет, багажная квитанция, посадочный и отрывной талон багажной бирки.

В течение трех недель перевозчик обязан вернуть вещи владельцу.





Александр Зорин юрист До 21 дня багаж считается задержанным, после 21 дня – утерянным. Если за этот срок чемодан находится, авиакомпания самостоятельно доставляет его владельцу. Если же человеку пришлось ехать за ним в аэропорт, то он имеет право на компенсацию расходов. В случае потери вещей пассажир может требовать от перевозчика возмещения стоимости багажа и компенсацию морального вреда.

Размер ответственности за утерю багажа составляет не более 600 рублей за килограмм, добавил юрист.

Зорин подчеркнул, что, если авиакомпания отказывается платить компенсацию, нужно подавать претензию. В ней указываются ФИО, адрес заявителя, название перевозчика, описываются обстоятельства задержки багажа, требования владельца, обоснованная сумма компенсации и банковские реквизиты пассажира. Отправить документ можно в письменном виде или передать в офис организации.

"Если авиакомпания претензию не удовлетворяет, то тогда уже нужно идти в суд, приложив к исковому заявлению копию претензии и документы, подтверждающие факт задержки багажа, его стоимость и причинение ущерба", – рассказал Зорин.

Кроме того, за просрочку доставки багажа перевозчик платит пассажиру штраф, если не докажет, что задержка возникла из-за не зависящих от авиакомпании обстоятельств, заключил юрист.

Ранее стало известно, что продажи чемоданов для ручной клади выросли в России в мае – июне на треть по сравнению с 2022 годом. Средний чек по чемоданам, подходящим под ручную кладь в самолетах, составил 3 120 рублей.