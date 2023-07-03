18:06Общество
Юрист объяснил, что делать в случае потери багажа при перелете
Фото: Москва 24/Александр Авилов
При потере в аэропорту багажа в первую очередь необходимо подать заявление – как правило, чемодан возвращают в течение трех недель. Об этом Москве 24 рассказал юрист Александр Зорин.
Ранее стало известно, что в системе обработки багажа московского аэропорта "Шереметьево" произошли сбои. Как сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью компании Анна Захаренкова, 2 июля не было отправлено около 300 единиц багажа. Кроме того, в системе обработки уже был зафиксирован подобный сбой 29 июня – тогда не отправили около 800 единиц.
По словам Зорина, написать заявление об утере можно на стойке Lost and Found.
"Затем нужно заполнить акт Property Irregularity Report (PIR) для розыска вещей и попросить его копию. Она может понадобиться в случае подачи претензии к авиакомпании", – объяснил юрист, добавив, что при оформлении документов у пассажира должны быть с собой паспорт, авиабилет, багажная квитанция, посадочный и отрывной талон багажной бирки.
В течение трех недель перевозчик обязан вернуть вещи владельцу.
Размер ответственности за утерю багажа составляет не более 600 рублей за килограмм, добавил юрист.
Зорин подчеркнул, что, если авиакомпания отказывается платить компенсацию, нужно подавать претензию. В ней указываются ФИО, адрес заявителя, название перевозчика, описываются обстоятельства задержки багажа, требования владельца, обоснованная сумма компенсации и банковские реквизиты пассажира. Отправить документ можно в письменном виде или передать в офис организации.
"Если авиакомпания претензию не удовлетворяет, то тогда уже нужно идти в суд, приложив к исковому заявлению копию претензии и документы, подтверждающие факт задержки багажа, его стоимость и причинение ущерба", – рассказал Зорин.
Кроме того, за просрочку доставки багажа перевозчик платит пассажиру штраф, если не докажет, что задержка возникла из-за не зависящих от авиакомпании обстоятельств, заключил юрист.
Ранее стало известно, что продажи чемоданов для ручной клади выросли в России в мае – июне на треть по сравнению с 2022 годом. Средний чек по чемоданам, подходящим под ручную кладь в самолетах, составил 3 120 рублей.
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