В аэропорту Внуково поддержали проект о продаже алкоголя в duty free для летающих по РФ

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Аэропорт Внуково позитивно оценил проект Минфина РФ о продаже алкоголя пассажирам рейсов по России в duty free. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

"Международный аэропорт Внуково позитивно относится к инициативе Минфина Российской Федерации внести поправки в закон № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", – заявили в пресс-службе аэропорта Внуково.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ подготовил законопроект, разрешающий продажу алкоголя в магазинах аэропортов для пассажиров, которые совершают перелеты по России.

Согласно документу, владельцы магазинов беспошлинной торговли могут до 30 июня 2026 осуществлять продажу алкогольных напитков в залах ожидания внутренних рейсов и в залах выдачи багажа аэропортов РФ. Однако продаваться алкогольная продукция будет по особым требованиям.