Продажи чемоданов для ручной клади в РФ за год подскочили на треть

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Продажи чемоданов для ручной клади в России в мае – июне выросли на треть по сравнению с 2022 годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД").

Средний чек по чемоданам, подходящим под ручную кладь в самолетах составил 3 120 рублей. Это сумма на 17% больше уровня 2022 года. Кроме того, выросло число покупок выросло на 34%.

По данным исследования, число приобретений чемоданов в целом снизилось на 11%. Однако средний чек оказался на 5% больше уровня прошлого года и составляет 4 350 рублей.

Авторы исследования считаю, что подобный тренд связан с повышением цен на провоз багажа и ужесточением правил авиаперевозчиков. В аэропорту пассажиров чаще всего просят размещать ручную кладь в специальные металлические формы для проверки габаритов. При несоответствии размерам ручную кладь приходится отправлять в багаж с соответствующей доплатой.

"Таким образом, многие отпускники поспешили обновить чемоданы под необходимые требования. Неспроста в топе покупок таких товаров – изделия в тканевой обивке, позволяющей располагать вещи более компактно и при необходимости менять форму", – заключили аналитики.

Ранее в аналитическом ресурсе "Чек Индекс" сообщили, что в России продажи мороженого и кваса выросли в апреле-мае почти на четверть.

Отмечается, что по России средний чек на квас составил 93 рубля. Такой показатель на 6% превышает прошлогодний. Чек на мороженое и фруктовый лед по стране в среднем достигал 152 рублей. Это на 18% выше, чем в прошлом году.