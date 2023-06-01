Продажи мороженого и кваса в РФ выросли весной почти на четверть

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В России продажи мороженого и кваса выросли в апреле-мае почти на четверть. Об этом свидетельствуют данные, которые предоставили Москве 24 специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД").

Эксперты проанализировали покупки мороженого и кваса по РФ и в столице в сетевой и несетевой рознице, а также в онлайн- и офлайн-каналах продажи за апрель и с 1 по 20 мая. Полученные данные они сравнили с показателями за тот же период 2022 года.





из исследования аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД") В топе-продаж мороженого – пломбир в стаканчике, эскимо в шоколадной глазури и сливочное мороженое со вкусом ягод. Квас чаще всего приобретают в тарах по 1 и 1,5 литра.

Выяснилось, что по России средний чек на квас составил 93 рубля. Такой показатель на 6% превышает прошлогодний. Кроме того, число покупок кваса выросло на 11% в сравнении с 2022 годом. Чек на мороженое и фруктовый лед по стране в среднем достигал 152 рублей. Это на 18% выше, чем в прошлом году. Вместе с тем число покупок лакомства оказалось выше прошлогоднего уровня на 23%.

В Москве средний чек на квас этой весной вырос на 5% и составил 101 рубль. Число покупок напитка по сравнению с прошлым годом увеличилось на 35%. Средний чек на мороженое и фруктовый лед в столице вырос на 7% и составил 193 рубля. Число покупок выше прошлогоднего уровня на 51%.

"Этой весной, которая пришла по климатическим параметрам раньше, чем в прошлом году, и принесла большее число солнечных и теплых дней, сильнее вырос спрос на сезонные продовольственные категории. В Москве интерес к квасу и мороженому оказался больше в связи с активным ростом внутреннего туризма в стране", – отметили эксперты.

Ранее аналитики АТОЛ сообщили о росте цен на ингредиенты для приготовления окрошки. Они проанализировали стоимость компонентов для блюда в небольших "магазинах у дома". Выяснилось, что в сравнении с маем прошлого года килограмм огурцов подорожал в среднем на 5,5%, квас – на 5%, кефир – на 2%, а десяток яиц – на 1%. Незначительный рост показали цены на редис (+0,6%) и вареную колбасу (+0,4%).

