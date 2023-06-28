Эксперт объяснил повышение стоимости блюд в меню российских ресторанов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Рост стоимости блюд в российских ресторанах связан с инфляцией и трудностями с логистикой, считает ресторатор Андрей Третьяков, слова которого приводит "Газета.ру".

"Блюда в меню меняются каждый сезон. Вслед за меню меняется и список закупочных продуктов. В этом летнем сезоне для многих рестораторов стало очевидно – цены на продукты выросли из-за общей инфляции. Повысилась и стоимость блюд – в среднем на 10%", – отметил эксперт.

Кроме того, у бизнеса по-прежнему возникают проблемы с логистикой, добавил Третьяков. По его словам, за последние шесть месяцев она подорожала. Этот фактор тоже отражается на стоимости блюд, объяснил он.

Ранее региональным властям предоставили возможность для сдерживания цен на товары первой необходимости через заключение договоров с торговыми сетями.

Они будут составляться на добровольных началах. Регионы смогут самостоятельно выявлять необходимость подписания данных соглашений и товары по ним. Принятие документа поможет в стабилизации цен на товары первой необходимости, а также сделает их доступными для россиян.



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