Кабмин разработал дополнительный механизм стабилизации цен на товары первой необходимости

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Региональным властям предоставили возможность для сдерживания цен на товары первой необходимости через заключение договоров с торговыми сетями. Соответствующее постановление приняло российское правительство.

Согласно информации, размещенной на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС), механизм стабилизации цен способен предоставить регионам возможность при появлении нужды в заключении соглашений с торговыми сетями.

Они будут составляться на добровольных началах. Регионы смогут самостоятельно выявлять необходимость подписания данных соглашений и товары по ним. Принятие документа поможет в стабилизации цен на товары первой необходимости, а также сделает их доступными для россиян, говорится в постановлении.

Уточняется, что на сегодняшний день ограничение наценки введено на такие товары, как говядина, свинина и баранина, куры, мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, питьевое молоко, куриные яйца, сахар-песок, поваренная пищевая соль, черный чай, мука, хлеб и хлебобулочные изделия, рис, пшено, гречка, вермишель и другие.

Ранее в Национальном союзе защиты прав потребителей поддержали инициативу увеличить блоки с информацией о сроках изготовления и годности на упаковках с продовольствием. Глава организации Павел Шапкин заявил, что нынешние указания на упаковке – это прошлый век. По его словам, перечень информации о продукте нужно расширить в виде двумерного кода.

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