Союз прав потребителей поддержал увеличение размера сроков годности на упаковках

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В Национальном союзе защиты прав потребителей поддержали инициативу увеличить блоки с информацией о сроках изготовления и годности на упаковках с продовольствием. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу организации Павла Шапкина.

"Сейчас много информации, которая просто нечитабельна. Если мы идем в магазин, то нужно вооружаться увеличительными стеклами или микроскопами. Даже элементарную информацию о месте производства и указание изготовителя я, например, с трудом могу прочесть", – заявил Шапкин.

По словам эксперта, нынешние указания на упаковке – это прошлый век. Он заявил, что перечень информации о продукте нужно расширить в виде двумерного кода. Покупатели смогут получать данные, отсканировав его с помощью смартфона. При этом, если у людей не будет нужного приложения, информацию о товаре должны предоставить в магазине, отметил Шапкин.

Ранее депутаты Госдумы направили в Минпромторг предложение об увеличении размера блоков с информацией о сроках изготовления и годности на упаковках продуктов. По словам парламентариев, производители наносят даты мелким шрифтом. Кроме того, их нередко включают в основной текст описания товара.