В РФ предложили увеличить размер информационных блоков о сроках годности на продуктах

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В РФ следует увеличить размер информационных блоков о сроках изготовления и годности на упаковках продуктов. Соответствующее предложение думский депутат Василий Власов направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Парламентарий напомнил, что по действующему законодательству производители должны наносить на потребительскую упаковку товаров дату изготовления и срок годности. Однако, отметил он, случается так, что эти даты наносятся мелким шрифтом, также их нередко включают в основной текст описания товара.

В этой связи граждане могут потратить много времени, чтобы найти на упаковке необходимую информацию. А некоторые, в том числе представители старшего поколения, не могут даже прочитать эту дату, подчеркнул Власов.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения требования для производителей выделять на информационный блок с данными о сроках изготовления и годности продовольственного продукта не менее 20% площади потребительской упаковки", – приводит текст письма RT.

Ранее гендиректор брендингового агентства Андрей Ионочкин рассказал, что производители зачастую имитируют названия и цвета более известных брендов, а также играют с буквами, чтобы за качественный товар можно было принять менее качественный. По его словам, подобный метод называется стратегией хамелеона.