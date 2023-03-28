Эксперт рассказал об уловках маркетологов

Фото: depositphotos/06photo

Работники магазинов могут пользоваться различными уловками, чтобы посетитель супермаркета обратил внимание на определенные товары, включая продукцию с различием в цене и качестве. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал сопредседатель общественной организации "Национальный союз защиты прав потребителей" Алексей Егармин.

"Когда посетитель заходит в магазин, ему стараются на уровне его взгляда, на полках, которые заметнее всего, предложить самый выгодный для магазина товар. То есть, как правило, дорогой для покупателя. Это старый маркетинговый прием", – подчеркнул он.

По словам эксперта, товары с истекающим сроком годности работники магазинов обычно ставят на выгодные и видные покупателю места. Производители и поставщики могут доплачивать дополнительные средства магазинам за то, чтобы они продали определенный товар быстрее, объяснил Егармин.

Собеседник радио добавил, что интересная для покупателя продукция располагается в труднодоступных местах. Он посоветовал сосредотачиваться на полках, которые находятся внизу или наверху.

"Такие полки иногда называют "мертвыми", потому что товар там продается хуже. Кому-то не хватает роста дотянуться, кому-то – лень нагибаться. Однако на этих полках, как правило, представлена продукция такого же качества, как и на других, а иногда даже лучше и по более низкой цене", – заключил эксперт.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что просроченные лекарства становятся бесполезными. По словам специалиста, препараты с истекшим сроком годности не представляют угрозы для жизни человека.

Эксперты рассказали, как выбрать сосиски

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!