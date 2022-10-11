Производители продуктов в РФ призвали ослабить требования к сроку годности товаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские производители призвали ослабить требования к сроку годности продуктов. С инициативой выступил "Руспродсоюз", в который входят в том числе "Мистраль", "Трейдинг", "Дымов" и "Макфа", сообщает "Коммерсант".

В письме на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова поставщики уточнили, что следует задать минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для тех, чья годность составляет 12 месяцев, – в 50%.

При этом, по словам авторов инициативы, речь идет не о снижении качества поставляемых товаров, а о сокращении излишних требований.

В письме авторы предложения также указали, что поставщики не могут полностью выполнить заказ и получают штрафы за недопоставку, а товары, не прошедшие по остаточному сроку годности, но сохраняющие при этом свои потребительские свойства, они вынуждены утилизировать.

В свою очередь, генеральный директор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров уточнил, что на сегодняшний день нет необходимости сильно регулировать нормативно вопрос минимального значения остаточного срока годности, так как рекомендаций от министерства промышленности и торговли было бы достаточно для решения спорных моментов.

По словам эксперта, остаточный срок годности товаров длительного хранения, в частности консервов и бакалеи, можно сопоставить с показателем оборачиваемости в магазинах и, исходя из этого, предпринять решения о договорных практиках с дистрибьюторами.

Ранее компания "Магнит" приступила к поиску покупателей просроченных продуктов питания. Речь шла о производителях кормов и удобрений. При этом, как уточнялось, таким образом компания планирует сократить объем пищевых отходов, отправляемых на мусорные полигоны.



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