Производители в РФ нашли способ снизить цены на молочные продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отечественные производители молочной продукции вынуждают поставщиков снижать цены, расторгая с ними договоры. Об этом пишет "Коммерсант".

Владелец производителя и переработчика молока ГК "Кабош" Дмитрий Матвеев заявил о снижении спроса на рынке на отдельные товары. По его словам, наибольшие трудности в настоящее время возникли у молочников "без долгосрочных контрактов".

Производитель сыров "Фудлэнд" отметил, что не отказывается от договоров, однако в последние шесть месяцев компанией не заключались контракты на закупку сырья.

Эксперты прогнозируют увеличение спроса после снижения цен. По их мнению, бизнес, который связан с молочной продукцией, стал очень прибыльным благодаря субсидиям от государства. Кроме того, образовался избыток сырья.

Министерство сельского хозяйства России сообщило, что постоянно контролирует ситуацию. В ведомстве заверили, что в данной отрасли сохраняется рентабельность, в том числе благодаря комплексным мерам господдержки.

Ранее эксперты рассказали об особенностях формирования цен на продукты в РФ и объяснили, почему некоторые категории товаров могут подорожать весной 2023 года.

Как отметили специалисты, в части молочной продукции рост цен частично был обусловлен вводом знака маркировки "Честный знак", с помощью которого отслеживается продажа продукции со сроком годности 40 дней и менее. Некоторые продавцы закладывали цену этой маркировки в конечную стоимость товара, хотя изначально обязательство по оплате накладывалось именно на торговые компании.



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