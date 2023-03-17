Россиянам рассказали, какие продукты подорожают этой весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эксперты рассказали об особенностях формирования цен на продукты в РФ и объяснили, почему некоторые категории товаров могут подорожать весной 2023 года, сообщает Life.ru.

Ранее в Росстате сообщили о росте цен на овощи в конце зимы. Стоимость лука выросла на 3,4 процента, томатов – на 2,4 процента. Увеличилась и цена свеклы и моркови – на 1,3 и 1,2 процента соответственно.

"То, что овощи к концу зимы дорожают, – это не новость. Капуста, морковь, свекла и другие овощи прибавляют в цене в связи с истощением запасов прошлогоднего урожая, но даже в этом случае прибавка в цене лука не может быть более 1 процента", – заявил основатель торговой компании "Планета лета" Павел Малинский.

Эксперт отмечает, что в марте цены могут пойти вниз в том числе за счет поставок продукции отечественных производителей.

Продуктовый маркетолог Ирина Долженкова отметила, что значительный рост цен происходит в сегменте алкогольной продукции, а именно среди вин иностранного производства. Этот процесс может затронуть и российскую продукцию, увеличив ее стоимость максимум на 15 процентов.

В части молочной продукции рост цен частично был обусловлен вводом знака маркировки "Честный знак", с помощью которого отслеживается продажа продукции со сроком годности 40 дней и менее. Некоторые продавцы закладывали цену этой маркировки в конечную стоимость товара, хотя изначально обязательство по оплате накладывалось именно на торговые компании.

Ранее компания Grodan провела опрос, который показал, что более трети россиян (36 процентов) из-за роста цен в феврале стали реже покупать огурцы и помидоры. В ходе исследования порядка 12 процентов россиян признались, что вообще исключили эти овощи из своего рациона.

"Москва сегодня": рост цен на продукты

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