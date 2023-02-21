Россия может остаться без импортного картофеля – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В России скопились рекордные для зимы запасы картофеля из-за проблем со сбытом продукции у отечественных производителей. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По их информации, данная проблема обсуждалась на совещании в Минсельхозе. Одним из предложенных вариантов ее решения стало введение временного ограничения импорта картофеля в РФ. В настоящее время на российских складах хранится от 40 до 60% урожая отдельных производственных хозяйств.

Отмечается, что проблемы со сбытом возникли на фоне высокого урожая и снижения цен. Кроме того, по словам заместителя председателя правления Руспродсоюза Дмитрия Леонова, розничные сети предпочитают закупать картофель иностранного производства из-за более привлекательного внешнего вида.

Участники рынка полагают, что производители могут не суметь продать урожай, в связи с чем около четверти всех запасов картофеля придется утилизировать.

Ранее сообщалось, что производители молочных изделий стали чаще указывать на упаковке молока, сливок или кефира вес продукта, а не реальный объем.

Из-за высокой плотности 1 килограмм молока занимает около 970 миллилитров. Однако в последнее время на полках магазинов стали чаще встречаться упаковки с указанием веса.



Грозит ли России дефицит картофеля фри

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