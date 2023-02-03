Производители молока начали маскировать снижение объема пакета, указывая вес продукта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Производители молока стали чаще указывать на упаковке молока, сливок или кефира вес продукта, а не реальный объем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса "Продажи.рф".

Так, из-за высокой плотности 1 килограмм молока занимает около 970 миллилитров. Однако в последнее время на полках магазинов стали чаще встречаться упаковки с указанием веса.

"Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию (снижение объема или веса товара в упаковке. – Прим. ред.)", – считают эксперты сервиса.

Такое решение может быть связано с существенным подорожанием сырья для молокоперерабатывающих заводов. Так, в прошлом году средняя цена реализации у сельхозпроизводителей выросла на 20,1%.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин добавил, что таким образом производители играют с покупателями.

"Маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами – большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр", – пояснил Янин.

Ранее сообщалось, что производитель молочных продуктов Danone может выставить на продажу часть своих российских активов. При этом отмечалось, что в договор предлагается включить возможность обратного выкупа. Инвесторам якобы предложили от 75% активов.

В конце апреля французская компания прекратила импорт в Россию продукции Evian и Alpro. Под данными марками выпускается минеральная вода и растительные напитки.



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