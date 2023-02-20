Более трети россиян в феврале стали реже покупать огурцы и помидоры из-за роста цен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более трети россиян (36%) в феврале стали реже покупать огурцы и помидоры из-за роста цен, кроме того, 12% жителей России вообще перестали приобретать эти овощи. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные опроса компании Grodan.

Согласно данным Росстата, с 31 января по 6 февраля этого года огурцы подорожали на 53,6%, а помидоры – на 29,6%.

"В компании объяснили рост цен на огурцы и помидоры в конце января в том числе увеличением тарифов на электроэнергию: это увеличило себестоимость овощей, которые выращиваются в теплицах с досветкой", – отметили в сообщении.

Из результатов опроса следует, что несколько раз в неделю 14% россиян покупают огурцы и помидоры, при этом раз в неделю – 18%. Несколько раз в месяц совершают покупку этих овощей 17% опрошенных, и 13% делают это крайне редко. Остальные респонденты не покупают огурцы и помидоры.

"После того как цены на тепличные огурцы и помидоры выросли, 36% россиян стали реже покупать их", – отметили в сообщении.

От покупки огурцов и помидоров отказался каждый десятый опрошенный из-за роста их стоимости. Кроме того, 9% респондентов выбирают экономить на других продуктах, чтобы покупать свежие огурцы. У некоторой части россиян изменений в покупках не произошло.

Исходя из данных опроса, 41% россиян заметили подорожание огурцов, 26% уверены, что рост цен небольшой, 6% заявили, что осталась такая же цена, а 27% вообще не заметили изменений.

В Grodan также сообщили, что 29% опрошенных россиян практикуют выращивание овощей на балконе, из них 48% считают, что смогут вырастить вкусные овощи в домашних условиях.

Опрос проводился с 6 по 10 февраля 2023 года. В нем приняли участие 1 600 граждан России старше 18 лет.

Ранее зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов рассказал, что за год средние розничные цены на зерновой и молотый кофе в РФ выросли более чем на 350 и 600 рублей соответственно.

По его словам, средняя стоимость зернового кофе в январе прошлого года составляли 1 136,3 рубля за килограмм. Сегодня стоимость данного вида продукции находится на уровне 1 489,6 рубля за килограмм.

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников добавил, что рост цен на кофе может быть связан с низким урожаем и наличия проблем с логистикой.



"Москва сегодня": рост цен на продукты

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