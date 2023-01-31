В Руспродсоюзе сообщили о росте цен на кофе в РФ

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За год средние розничные цены на зерновой и молотый кофе в РФ выросли более чем на 350 и 600 рублей соответственно. Об этом Москве 24 рассказал зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.

Эксперты сравнили стоимость зернового и молотого кофе в России в январе 2023 года с ценами за тот же месяц в прошлом году.





Дмитрий Леонов зампред правления ассоциации Руспродсоюз Средние розничные цены на зерновой кофе в январе прошлого года составляли 1 136,3 рубля за килограмм. Сегодня стоимость данного вида продукции находится на уровне 1 489,6 рубля за килограмм.

По словам Леонова, в 2022 году килограмм молотого кофе в рознице в среднем по стране стоил 2 637,9 рубля. Сегодня его цена составляет около 3 239,6 рубля.

Рост цен на кофе может быть связан с низким урожаем, рассказал Москве 24 ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

"Цены шли вверх в связи с рядом неблагоприятных явлений. Нельзя сказать, что это катастрофа, тем не менее это очень неблагоприятные погодные и климатические условия в регионах произрастания кофе. Эта ситуация началась еще в период пандемии и в 2022 году тоже дала свои острые проявления", – комментирует экономист.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Реакция на сокращение предложения, сокращение урожая – это всегда рост цен. Поскольку цены растут на мировом рынке, они подрастают и у нас. Это абсолютно естественные вещи.

Также стоимость кофе могла вырасти из-за проблем с логистикой, продолжает специалист.

"Логистика начала давать сбой еще в условиях пандемии, это продолжалось и в 2022 году. Здесь добавила своих негативных последствий и геополитическая обстановка. Однако мне думается, что хотя логистика – это важный фактор, но прежде всего подорожание произошло из-за сокращения предложения", – заключил Масленников.

Ранее был составлен топ продуктов, которые россияне чаще всего приобретали в этом зимнем сезоне. По данным специалистов аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД"), на первом месте оказались яйца. Далее следуют бананы, мандарины, молоко, хлеб, огурцы, томаты, яблоки и картофель. Десятку закрывает сахар. В исследовании не учитывали табачные изделия и алкогольные напитки.



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