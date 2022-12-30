В Руспродсоюзе сообщили о снижении цен на гречку в РФ

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В 2022 году стоимость килограмма гречневой крупы в РФ составила 114 рублей против 117,7 годом ранее. Об этом Москве 24 рассказали в Руспродсоюзе.

Аналитики сравнили стоимость килограмма гречки, пшена, риса и овсяных хлопьев Геркулес в РФ в 2022 году с ценами прошлого года.

Согласно исследованию, больше всего подешевела гречка. Если в прошлом году килограмм этой крупы стоил 117,7 рубля, то в 2022 году ее цена снизилась до 114 рублей. Пшено также подешевело, но незначительно. В этом году килограмм крупы стоит 60,3 рубля против 61,4 годом ранее, отметили в Руспродсоюзе.

Вместе с тем рис и овсянка прибавили в цене. Стоимость килограмма овсяных хлопьев геркулес в 2022 году составила 97,9 рубля, тогда как в прошлом году – 85,6 рубля.

Больше всего подорожал рис. Если в прошлом году килограмм крупы стоил 89,8 рубля, то в этом году цена выросла до 112,4 рубля.

Ранее Минфином на 2023 год была утверждена минимальная розничная цена на игристое вино. С 1 января его стоимость вырастет до 239 рублей за 0,75 литра. Сегодня минимальная розничная цена на игристое вино составляет 169 рублей.



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