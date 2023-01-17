Эксперт назвал причину подорожания телевизоров в РФ

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Причина подорожания телевизоров на российском рынке в 2022 году на 8–13% заключается в росте стоимости электронных компонентов. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" сообщил главный редактор и IT-эксперт проекта "Вильянов.ком" Сергей Вильянов.

"Что касается подорожания, то, я думаю, тут проблема не в санкциях, а в том, что рынок электронных компонентов очень здорово лихорадит уже не первый год", – сообщил эксперт, отметив, что а последние два года цены на детали выросли на 100%.

По словам Вильянова, с поставками телевизоров и другой бытовой техники в РФ проблем нет. Большое количество устройств поставляется из азиатских стран и Белоруссии. Белорусские телевизоры "Горизонт", заверил эксперт, состоят из компонентов достойного качества.

Ранее отечественный вендор ICL выступил с инциативой о запрете на ввоз в РФ компьютеров и ноутбуков марок Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других. Спрос на продукцию отечественных компаний вендор предложил повысить с помощью кешбэка в 20% при покупке товаров. Сообщалось, что запрет на ввоз техники указанного типа в РФ рассматривают власти.



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