Россияне чаще всего покупали яйца и бананы этой зимой – исследование

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В этом зимнем сезоне россияне чаще всего покупали яйца и бананы. Такие данные Москве 24 предоставили специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД").

Эксперты проанализировали покупки россиян с ноября 2022 года по 20 января 2023 года и сравнили их с тратами в прошлом сезоне (ноябрь 2021 – январь 2022 года). Алкоголь и табачные изделия в исследовании не учитывались.

По данным специалистов, этой зимой россияне чаще всего покупали яйца. На втором месте оказались бананы, на третьем – мандарины. Четвертое, пятое и шестое места достались молоку, батонам/хлебу и огурцам соответственно. За ними следуют томаты, яблоки и картофель. Замыкает список лидеров сахар, он расположился на десятом месте.





из исследования аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД") Топ-продаж отечественных магазинов по числу покупок традиционно состоит из ассортимента продуктов питания. Средний чек в продовольственных торговых точках в этом зимнем сезоне составляет 700–750 рублей, что на 5–7% выше прошлогоднего уровня, а число покупок оказалось на 3–5% ниже.

Эксперты пояснили, что на ситуацию влияет развитие дискаунтеров (магазины с ценами ниже средних рыночных), сферы онлайн-продаж и доставки, а также появление в линейке новых бюджетных предложений. Однако весомая часть потребителей продолжают искать баланс между стоимостью товара и его качеством, отдавая предпочтение по возможности в пользу последнего, заключили аналитики.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев рассказал, ждать ли россиянам подорожания потребительской корзины. По его мнению, предпосылок для этого не наблюдается. Свой прогноз он объяснил "достаточно сильным" курсом рубля, который наблюдается сегодня. Эксперт также добавил, что не оправдались и наиболее критические прогнозы по инфляции.



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