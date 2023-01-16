В "Союзнапитках" объяснили снижение продаж газировки без сахара

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Президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков объяснил, чем вызвано снижение объема продаж в России газированных напитков без сахара. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По словам эксперта, в стране набирают популярность напитки с новыми ароматами, с добавлением соков или с добавлением вкусового аромата и без добавления сахара, однако при их производстве возникли технологические сложности.

"...для этих форматов требуется алюминиевая банка, которой в прошлом году нам не хватило. Поэтому какой-то объем этих напитков не был произведен еще и по технологическим причинам и причинам рыночным", – заявил Новиков.

Президент "Союзнапитков" выразил надежду на дальнейшее восстановление баланса между напитками с добавлением сахара и без него, поскольку компании ведут соответствующую саморегулирующую политику и реагируют на спрос со стороны потребителей.

Ранее аналитическая компания NielsenIQ представила данные исследования, согласно которым на российском рынке газированных напитков сократился сегмент продуктов без сахара. Аналитики связали это явление с уходом брендов Coca-Cola и Pepsi из России.

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