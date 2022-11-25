В РФ зафиксировали спрос на отечественные лимонады

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С января по октябрь текущего года среди россиян увеличился спрос на сладкие газированные напитки отечественного производства. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным сервиса "Сбермаркет", за указанный период продажи лимонадов выросли в 2,6 раза. Так, первую позицию по популярности у россиян занял "Байкал". Следом с ним расположились "Дюшес" и "Лимон". В каждой девятой проданной бутылке оказался "Тархун".

Первую пятерку фаворитов закрыла "Кола". Ее жители РФ приобретают в 7% случаев, отметили эксперты. Однако это в два раза меньше по сравнению с "Байкалом".

Помимо лимонадов у россиян популярностью пользуется и газированная вода с различными вкусами, но без содержания сахара.

Самым востребованным в данном сегменте стал Borjomi Flavored. Бренд расположился на первых четырех местах, только с разными вкусами. Это "Вишня-гранат", "Дикая земляника с экстрактом артемизии", "Лайм-кориандр" и "Цитрусовые-корень имбиря".

Ранее сообщалось, что оптовые и розничные продавцы начали фиксировать нехватку в России популярных заграничных брендов спиртного.

Например, по словам исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина, в категории шампанского ожидается дефицит.



Эксперты рассказали, как выбрать лимонады

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