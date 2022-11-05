Эксперт рассказала, какие продукты подорожают к Новому году

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В преддверии Нового года россиянам следует ожидать подорожания большинства продуктов, прежде всего скоропортящихся. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

Она напомнила, что с 1 декабря планируется повышение тарифов ЖКХ. Это, утверждает она, повлияет на цены почти всех товаров. Кроме того, ситуацию усугубляет проект Минпромторга, который исключает возможность продажи просроченных продуктов: это приведет к тому, что продавцы повысят цены на товары с ограниченным сроком годности, чтобы минимизировать гипотетические потери.

Кроме того, продолжила Долгова, подорожает алкоголь, минеральная вода, сигареты, а также фрукты и овощи, прежде всего импортные. Поднимут цены и автодиллеры, пытаясь смягчить ожидаемое подорожание машин в следующем году.

Ранее главный аналитик ЕeleTrade Марк Гойхман заявил, что в декабре в России подорожают одежда и техника. Дело в том, что сейчас нарушена логистика поставок, появляются промежуточные звенья, удлиняются торговые маршруты.



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