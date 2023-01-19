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19 января, 18:30

Экономика

Росстат зафиксировал рост цен на овощи и фрукты в начале года

Росстат зафиксировал рост цен на овощи и фрукты в начале года

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Росстат зафиксировал рост цен на фрукты и овощи. Сильнее всего повысилась стоимость помидоров и огурцов. "Салатный набор" теперь обойдется на 6% дороже. Исследование проводили в первую рабочую неделю года. Больше придется заплатить и за морковь – ее стоимость выросла на 3%.

Как объяснили специалисты, это явление сезонное и традиционное для данного времени года. Ожидается, что летом такая же продуктовая корзина станет дешевле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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