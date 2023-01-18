Сеть магазинов Westland покинет российский рынок

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Сеть магазинов джинсовой одежды Westland покидает российский рынок. Об этом ТАСС сообщили на горячей линии сети.

"Сеть будет закрыта, как только товарные остатки будут распроданы", – сообщил представитель горячей линии.

В сети магазинов были представлены товары, произведенные в Китае. Общая численность торговых точек в РФ составляла порядка 50 штук. В настоящее время 5 магазинов сети осуществляют работу в Москве и Московской области, по одному – в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске и Краснодарской области.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщал, что причиной закрытия сети могла стать высокая конкуренция на российском рынке и долговая нагрузка компании.

Ранее сообщалось, что российский рынок покинет французский бренд нижнего белья DIM. В конце декабря 2022 года начался процесс ликвидации компании, отвечающей за развитие бренда в РФ. Однако, несмотря на это, представители бренда высказали надежду на скорое возвращение в РФ.

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