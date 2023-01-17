Германская Wintershall Dea объявила о намерении покинуть Россию

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Германская компания Wintershall Dea объявила о намерении покинуть Россию. Об этом сообщается на сайте компании.

"Компания покинет Россию упорядоченным образом и в соответствии со всеми действующими юридическими обязательствами", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Wintershall зафиксирует убыток от деконсолидации совместных предприятий в РФ, который вместе с другими связанными с Россией убытками компании, в частности долей в Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH&Co. KG, составит примерно 5,3 миллиарда евро.

Ранее стало известно, что владелец My.Games покинет российский рынок после выделения бизнеса в новую структуру. Новым обладателем лицензий для издательства игр в России станет компания Astrum Entertainment.

В декабре 2022 года Владимир Путин заявил, что уходящие из страны на фоне ограничительных мер со стороны Запада компании продают бизнес за один доллар, надеясь позже вернуться в РФ.



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