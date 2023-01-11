Шведская IKEA продаст свои заводы в России до начала июля

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Шведская компания IKEA продаст свои заводы в России до начала июля 2023 года, сообщает газета "Известия".

"Наша цель – завершить продажу в первой половине 2023 года. Согласно правилам и положениям, сделка подлежит согласованию с правительством", – отметили в сообщении.

Однако компания не уточняет, кто на данный момент стал претендентом на несколько заводов в России.

Ранее IKEA пообещала сохранить рабочие места сотрудникам российских фабрик на ближайшие 12 месяцев. По словам органайзера профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова, собрания прошли в Новгороде, Тихвине и Вятке. Сотрудникам согласовали график на ближайший год и дали гарантии о сохранении заработной платы.

Компания IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года. 15 июня компания приняла решение о продаже четырех фабрик в России. Кроме этого, в стране прекратили ведение розничного бизнеса, распродав товары бренда через официальный интернет-магазин.

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