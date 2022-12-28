IKEA намеревается продать свои предприятия в РФ до конца года – Мантуров

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Компания IKEA намерена прийти к соглашению о продаже своих предприятий в РФ до конца года. Об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил в интервью ТАСС.

"При этом IKEA нацелена до конца текущего года прийти к принципиальному соглашению с покупателем или покупателями", – сказал он.

Мантуров уточнил, что представители компании продолжают переговоры с потенциальными покупателями. Он напомнил, что для того, чтобы сделка состоялась, будет необходимо согласие правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, а также решение ФАС.

Ранее сообщалось, что IKEA сохранит рабочие места сотрудникам фабрик в РФ на год. При этом работать сотрудники продолжат в графике неделя через неделю.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года. 15 июня шведская компания объявила о намерении продать все четыре фабрики в России. Кроме того, в стране прекратили ведение розничного бизнеса, распродав товары бренда через официальный интернет-магазин.

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