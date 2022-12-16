IKEA сохранит рабочие места сотрудникам фабрик в РФ на год

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Компания IKEA пообещала сохранить рабочие места сотрудникам российских фабрик на ближайшие 12 месяцев. Они будут работать неделю через неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на органайзера профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова.

Он отметил, что собрания уже прошли Новгороде, Тихвине и Вятке. Там сотрудникам согласовали график на ближайший год и дали гарантии о сохранении заработной платы.

Кроме того, сообщается об индексации окладов работников на 3% с 2023 года.

Ранее сотрудники фабрик "IKEA Тихвин" и "IKEA Вятка" подписали петицию в адрес руководства головного офиса компании. Среди требований были обозначены гарантия сохранения рабочих мест при переходе к новому собственнику в течение 12 месяцев, выплата единовременной компенсации в размере не менее 50 тысяч рублей в связи с уходом компании по форс-мажорным обстоятельствам и бонусы "Спасибо" за 2022 год.

Также подписанты просили рассмотреть выплату каждому сотруднику выходного пособия в размере семи заработных плат.

Ранее IKEA заявила о планах продать 4 фабрики в России 15 июня. Помимо этого, в стране перестали осуществлять розничную торговлю товарами компании. На фоне предстоящего ухода из России IKEA объявила об онлайн-распродаже товаров. Компания перестала торговать продукцией онлайн 15 августа.

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