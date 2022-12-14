Банк "Траст" продал "Интеко" компании Sminex

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Банк "Траст" продал строительную компанию "Интеко" девелоперу Sminex, стоимость сделки составила 38 миллиардов рублей, сообщается на сайте Sminex.

"Банк непрофильных активов "Траст" продал одного из крупнейших застройщиков премиум- и элитной недвижимости – компанию "Интеко", – говорится в сообщении.

В сделку вошли активы компании в Москве и Ростове-на-Дону, а также 7 московских проектов жилой застройки общей площадью 1,4 миллиона квадратных метра.

По данным "Траста", сделка стала крупнейшей в сфере девелопмента с 2015 года. Председатель правления кредитной организации Александр Соколов сообщил, что стоимость полностью удовлетворила ожидания банка. Благодаря тому, что сделка была прямой, ее удалось завершить быстро, отметил он.

Президент Sminex Алексей Тулупов заявил, что компания продолжит реализовать проекты с учетом собственных стандартов.

Ранее стало известно, что польский ресторанный холдинг AmRest заключил соглашение с российской компанией "Альмира" о продаже 215 ресторанов KFC. В документе говорилось, что за сделку европейский мультибрендовый ресторанный оператор рассчитывает получить порядка 100 миллионов евро.



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