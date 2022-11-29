ФАС получила ходатайство о приобретении бизнеса Lamoda в РФ немецкой компанией

Фото: ТАСС/Ведомости/Stoulov Maxim

Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство от немецкой компании Eastrealty Beteiligungs und Verwaltungs GmbH о совершении сделки по покупке российских активов маркетплейса Lamoda. Об этом сообщается в телеграм-канале ФАС.

"Немецкая компания планирует приобрести права на ООО "Купишуз", ООО "Пик-Ап", ООО "Иком Солюшн", ООО "Мода с доставкой", ООО "Ламода Тех", – говорится в сообщении.

Ведомство оценит сделку на предмет ее влияния на отечественный рынок розничной онлайн-торговли в fashion-сфере.

В настоящее время бизнес Lamoda в России принадлежит сингапурскому холдингу Global Fashion Group. В начале октября сообщалось, что компания продаст активы владельцу российского Stockmann Якову Панченко.

Ранее Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство компании "Смарт сервис" о приобретении российского подразделения сети быстрого питания KFC.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!