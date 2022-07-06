Lamoda подтвердила подлинность товаров Massimo Dutti на своем сайте

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Stoulov Maxim

Маркеплейс Lamoda подтвердил подлинность товаров Massimo Dutti на своем сайте. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Товары бренда Massimo Dutti действительно стали доступны на Lamoda. Мы по-прежнему работаем с брендами или их официальными дистрибьюторами только напрямую", – рассказали в компании.

Ранее испанская Massimo Dutti покинула российский рынок в связи с общественно-политической ситуацией и проблемами с логистикой. Ретейл-компания Inditex также прекратила продажи брендов Zara, Bershka, Pull&Bear и Oysho.

Вместе с тем с июня товары из актуальных коллекций массмаркетового производителя Massimo Dutti стали доступны в каталоге интернет-магазина Lamoda.