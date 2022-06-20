Wildberries стал продавать товары бренда Bershka

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Теперь на Wildberries пользователи смогут приобрести товары популярного зарубежного бренда Bershka, который относится к группе Inditex, сообщает РИА Новости.

Ранее Wildberries начал продавать товары других магазинов, относящихся к этой компании, в том числе Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti. Эти бренды прекратили реализовывать свою продукцию на территории РФ в начале марта. Часть сотрудников российских магазинов были переведены в режим простоя.

Позже появилась информация, что на Wildberries для покупки будут доступны мебель и аксессуары для дома от отечественных поставщиков IKEA. Отмечается, что российские поставщики смогут воспользоваться программой поддержки от Wildberries и переориентировать свои каналы продаж в сегмент онлайн.