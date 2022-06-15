Онлайн-ретейлер Wildberries начал продавать товары бренда Zara, который входит в группу компаний Inditex.

Так, в каталоге представлен ассортимент товаров марки Zara, включающий аксессуары, одежду, головные уборы, бижутерию, белье.

Там же представлены вещи от Massimo Dutti и Pull&Bear. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.