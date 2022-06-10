"Деньги 24": куда вложить свои финансы

Проценты по банковским депозитам стремительно падают. А в этом месяце у многих заканчиваются договоры по трехмесячным вкладам, открытым в марте по супервысокой ставке.

Что дальше делать со своими средствами? Куда их переложить? И какие финансовые инструменты стоит выбрать? Об этом – в программе "Деньги 24".