Правительство дополнительно выделит 9 млрд рублей на поддержку бизнеса – Мишустин

Бизнес получит больше льготных кредитов. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, на поддержку малых и средних компаний дополнительно направят девять миллиардов рублей.

Также правительство выделит дополнительное финансирование на дорожное строительство. Более 18,5 миллиарда рублей будет направлено на развитие федеральных трасс М-1 и М-4. Это позволит увеличить скорость доставки грузов и сократить количество заторов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.