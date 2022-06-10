Матвиенко назвала давление на Россию самым жестким со времен ВОВ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Оказываемое западными странами давление на Россию стало самым агрессивным с момента Великой Отечественной войны, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сегодня мы вновь имеем дело с попыткой устранения России как главной преграды восстановлению однополюсного мирового устройства, утверждению глобальной гегемонии США, их союзников. Не думаю, что ошибусь, если скажу, что налицо самое масштабное, самое жесткое, самое агрессивное давление на нас со времен Великой Отечественной войны", – написала она в своем блоге на сайте Совета Федерации.
Матвиенко отметила, что Россия отстаивает свое бытие как страны перед Западом, в то время как Украина является средством для ликвидации РФ как державы. По мнению сенатора, это связано с невозможностью существования мирового господства коалиции некоторых государств, пока существует Россия.
Спикер Совфеда заключила, что все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты.
Ранее Матвиенко заявила, что Россия готова к преодолению конфронтации со странами Запада, но не в ущерб собственным интересам. Политик подчеркнула, что у европейской русофобии глубокие корни. Она является постоянной составляющей общественно-политического уклада Запада, и это необходимо принимать во внимание в культуре, политике, экономике.
Ситуация на Украине осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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