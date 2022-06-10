Путин принял приглашение Бердымухамедова приехать в Туркмению

Владимир Путин пообещал посетить Туркмению. В пятницу, 9 июня, президент России встретился в Москве с новым лидером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Путин отметил стратегический характер отношений двух стран и обратил внимание на рост товарооборота на 40% в первом квартале текущего года. Главы государств подпишут документ о развитии отношений.

Также на встрече Бердымухамедов пригласил российского коллегу с официальным визитом в Туркменистан. Путин принял это предложение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.