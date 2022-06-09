ООН хочет обеспечить параллельный вывоз украинского и российского зерна – постпред РФ

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Организация Объединенных Наций предлагает решить проблему вывоза зерна пакетно, организовав параллельный вывоз как украинского, так и российского сырья, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Он подчеркнул, что Москва никак не препятствует вывозу зерна. Кроме того, российская сторона предоставила ООН конкретные предложения относительно возможных маршрутов вывоза, а также объемов экспорта зерна и удобрений, которые РФ готова обеспечить.

"Здесь вопрос к украинской стороне. Ооновцы хотят решить этот вопрос пакетно, то есть вывоз зерна из России и украинского зерна – это вторая часть пакета", – сказал Гатилов в эфире телеканала "Россия 24".

Постпред отметил, что российская сторона поддерживает контакт с ООН и подтверждает свою готовность незамедлительно приступить к решению данной проблемы.

Ранее Владимир Путин назвал блефом заявления, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно. Он отметил, что Россия не препятствует этому. Москва гарантирует мирный проход судов с зерном Украины после разминирования портов. Путин напомнил, что подходы заминировали киевские власти, а не РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

