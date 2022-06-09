13:58
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции кинотеатра "Баку" и поликлиники № 62 в рамках комплексного развития районов Аэропорт и Сокол в рамках городской программы "Мой район".
Мэр Москвы напомнил, что в городе действует большая программа по реконструкции кинотеатров, к которой уже подключили свыше десяти площадок.
"Это не только уже кинотеатры, но и общественные места, образовательные центры для детей, торговля и услуги", – произнес градоначальник.
Управляющий партнер ADG group – компании-инвестора Григорий Печерский отметил, что строительные работы в кинотеатре должны завершиться осенью 2022 года.
Мэр добавил, что расположенный рядом с "Баку" сквер с Амбулаторным прудом уже благоустроили. Там появились прогулочные зоны, спортивная и фестивальная площадки.
Также Собянин сообщил о принятии решения по поддержке кинопроката. Речь идет о компенсации части затрат на приобретение отечественных фильмов и рекламы, а также помощи в их съемке. Он отметил, что в столице снимается около 80% отечественного кино.
"Поэтому такие системные меры поддержки, начиная от созданиях отечественного кино и заканчивая прокатом в московских кинотеатрах, я думаю, будут уместны", – подчеркнул градоначальник.
Кинотеатр "Баку" был построен в 1974 году. Его закрыли в 2017-м, а реконструкцию начали два года спустя. В результате общая площадь здания увеличится почти в три раза. Там будет пять этажей и один подземный уровень. В ходе реконструкции историческую вывеску кинотеатра восстановят с помощью технологии 3D-сканирования. Первый этаж и фойе получат панорамное остекление.
В рамках выездного мероприятия мэр осмотрел работы по комплексной реконструкции филиала № 1 городской поликлиники № 62, который находится в Чапаевском переулке. В ходе работ его полностью перестроили. Благодаря реконструкции в здании удастся установить специальный лифт для маломобильных пациентов и выделить помещение для организации буфета. В поликлинику поставят новейшее медицинское оборудование. Кабинеты врачей расположены в соответствии с новым московским стандартом поликлиник. Для пациентов будут обустроены комфортные зоны ожидания, а для врачей и медицинских сестер – комнаты отдыха. В поликлинике разместится аптечный пункт для получающих льготное лекарственное обеспечение. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.
До этого мэр города утвердил меры поддержки киноотрасли. Они затронут кинотеатры, а также студии, которые снимают фильмы на территории Москвы. Кинотеатры смогут получить гранты на привлечение зрителей, продвижение отечественных картин в прокате.
Кинокомпании получат возможность компенсировать до 25% затрат на аренду съемочных площадок на территории города. На эти цели из бюджета Москвы выделят 300 миллионов рублей.
Правительство отказало выделить кинотеатрам 6,5 млрд рублей на поддержку отрасли
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