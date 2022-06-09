"Деньги 24": авиабилеты

Авиабилеты эконом-класса с начала года подорожали на 13%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Однако стоимость поездок в некоторые города, наоборот, снизилась. Какие факторы влияют на цены? Об этом – в программе "Деньги 24".