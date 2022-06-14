Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком

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Московская биржа с 14 июня приостановила торги швейцарским франком на валютном рынке, сообщает газета "Известия".

Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "швейцарский франк – российский рубль" и "доллар США – швейцарский франк" в биржевом и внебиржевом режимах.

Приостановку операций объяснили затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура из-за ограничительных мер, принятых Швейцарией 10 июня 2022 года.

Исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам продолжается в обычном режиме. Также возможно и увеличение сроков зачисления швейцарских франков на счета клиентов.

Швейцария одобрила шестой пакет санкций против России, который ранее принял Евросоюз, включая эмбарго на поставки нефти из РФ. В швейцарский санкционный список вошли свыше 100 физлиц и организаций России и Белоруссии, и этот перечень полностью соответствует списку Евросоюза.

До этого Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступили в силу 4 июня. Всего в санкционном списке значатся 18 юридических и 64 физических лица.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что целью шестого пакета санкций Евросоюза против России является "пожар мировой революции в экономике". Он также подчеркнул, что странам ЕС на фоне введения поэтапного эмбарго на российскую нефть грозит дефицит некоторых видов топлива, в том числе дизеля.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

