Защитники прав потребителей пожаловались на Wildberries в Роспотребнадзор

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Международная конфедерация обществ потребителей (КонФОП) направила обращение в Роспотребнадзор с просьбой принять меры в отношении к маркетплейсу Wildberries. Об этом сообщает "Газета.ру".

Защитники прав потребителей указали на то, что компания ранжирует клиентов в зависимости от суммы заказа и процента выкупленного товара, в связи с чем повышает или понижает комиссию за возврат.

В КонФОП отметили рост числа жалоб в случаях с комиссиями по 100 рублей за каждую возвращенную вещь. Позже стало известно, что такая стоимость сохраняется только для Байконура, Калининграда, Магадана и Дальнего Востока, в то время как для других регионов России и СНГ она составляет 50 рублей.

При этом комиссия взимается за каждую возвращенную вещь.

"Мы считаем, что схема, используемая Wildberries, когда удержание суммы доставки происходит не со всего заказа, приобретенного в одном месте, а с каждой единицы заказа, не соответствует нормам закона", – заявил председатель правления организации Дмитрий Янин, выступивший автором письма.

Специалист подчеркнул, что Wildberries не информирует клиентов об условиях возврата, указывая их на сайте серым шрифтом и "скрывая" исключительно в профиле пользователя.

В конце мая российский маркетплейс сообщил о новых условиях возврата товаров. В компании объяснили систему с комиссиями стремлением к развитию осознанного потребления, а также снижением негативного влияния на экологию.