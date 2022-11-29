"Почта России" запустила доставку из зарубежных интернет-магазинов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Почта России" запустила доставку из европейских интернет-магазинов через своего партнера "Почта Global". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Получить заказ из магазинов ЕС россияне могут в любом из 38 тысяч отделений по всей стране или курьером в более чем 14 тысячах населенных пунктов. Так, граждане могут сделать заказ из Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других магазинов.

Оплатить заказ на "Почта Global" можно российской банковской картой. В стоимость доставки входит и хранение на складе до 90 дней. При этом покупатели могут дополнительно заказать возможность фотографирования прибывших вещей, проверку комплектности и работоспособности.

Россияне могут оплатить заказ на сайте оператора, а после товары отправляются покупателю. Сроки доставки из Германии в РФ составляют от 14 дней.

"Если стоимость посылки превысит 1 000 евро или вес будет более 31 килограмма, то оплатить пошлину можно будет на сайте и в мобильном приложении "Почты" или при получении посылки в отделении", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что одежда Uniqlo стала продаваться на Lamoda. При этом в компании отметили, что на сайте представлены только оригинальные товары, авторизованные официальным представительством в РФ.



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