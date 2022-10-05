Dior может возобновить работу магазинов косметики в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В России планируется вновь открыть магазины косметики и парфюмерии Dior beauty, сообщает газета "Известия" со ссылкой на консалтинговую компанию CORE.XP.

Однако точные сроки возобновления деятельности торговых точек не уточняются. При этом основные магазины бренда, реализующие продажу одежды, сумок и аксессуаров, остаются закрытыми.

Ранее вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников заявил, что возвращение иностранных компаний в Россию является худшим сценарием.

Красильников отметил, что у российских компаний "что-то стало получаться" и возвращение иностранных брендов может прервать их на полпути. Он добавил, что Россия является самодостаточной страной.



Люксовые бренды ушли из России

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