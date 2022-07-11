Sephora продаст магазины Ile de beaute в России – СМИ

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Компания Sephora продаст 88 своих магазинов косметики и парфюмерии под брендом Ile de beaute в России, пишет французское информационное агентство France-Presse.

Sephora уже объявила о подписании соглашения по передаче магазинов местному генеральному директору.

Ранее ассоциация крупных международных производителей различных товаров "Русбренд" предложила исключить косметику и бытовую химию из списка товаров для параллельного импорта.

Отмечалось, что речь идет о конкретных брендах, которые продолжают производство этих товаров в России или ввозят их по прямому импорту.

В частности, в перечне косметических или туалетных средств приводятся Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, Nivea, Rexona, Axe, "Чистая линия", "Сто рецептов красоты" и другие. Среди моющих средств и мыла параллельный импорт стоит ограничить для Domestos, Vanish, Cillit, Tiret и Dosia.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

