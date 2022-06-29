В РСПП назвали худшим сценарием возвращение иностранных компаний в РФ

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Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников заявил, что возвращение иностранных компаний в Россию является худшим сценарием. Об этом сообщает РИА Новости.

Красильников отметил, что у российских компаний "что-то стало получаться" и возвращение иностранных брендов может прервать их на полпути.

"Но я уверен, что приглашать, разрешать работать, создавать самые комфортные условия в России надо только для тех иностранных компаний, кто реально приходит к нам с чем-то полезным, уникальным, как-то высокими технологиями", – заявил он.

Вице-президент РСПП добавил, что Россия является самодостаточной страной.

"От этого и надо плясать, и у нас все получится. И тогда мы не будем вести унизительный подсчет, сколько и какие западные компании ушли из России", – добавил он.

В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил документ, который легализует в России параллельный импорт, позволяющий ввозить продукцию без разрешения правообладателя.

Позже Минпромторг опубликовал список товаров, разрешенных к "серому" импорту. В перечень, изложенный на более чем 20 страницах, попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo, а также автомобили Volkswagen, Skoda, BMW, Tesla, Mercedes и другие товары.

